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Ученые предложили выявлять рак с помощью анализа мочи 

Medical Note 3 часа назад
Ученые из Имперского колледжа Лондона совместно со специалистами Массачусетского технологического института в США разработали новый инструмент для диагностики рака. Это колориметрический анализ мочи.
Разработку уже испытали на 28 лабораторных мышах. Тест точно определил грызунов с опухолью прямой кишки. При проведении анализа их моча окрасилась в ярко синий цвет. Окрас сохранялся в течение получаса.
Сегодня для диагностики рака используются анализы на онкомаркеры, МРТ, исследования крови и люмбальная пункция — в зависимости от того, какой вид онкологии подозревает врач. Однако эти исследования занимают время, к тому же они довольно дорогие.
Новый анализ можно проводить без дорогостоящих и сложных в использовании лабораторных инструментов, говорит автор исследования профессор Молли Стивенс.
Сейчас тест находится в стадии разработки, однако ученые надеются, что вскоре им удастся создать более доступный и простой метод, который поможет выявлять не только рак прямой кишки, но и другие онкозаболевания.
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