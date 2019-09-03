Ученые предложили выявлять рак с помощью анализа мочи

Ученые из Имперского колледжа Лондона совместно со специалистами Массачусетского технологического института в США разработали новый инструмент для диагностики рака. Это колориметрический анализ мочи.

Разработку уже испытали на 28 лабораторных мышах. Тест точно определил грызунов с опухолью прямой кишки. При проведении анализа их моча окрасилась в ярко синий цвет. Окрас сохранялся в течение получаса.

Сегодня для диагностики рака используются анализы на онкомаркеры, МРТ, исследования крови и люмбальная пункция — в зависимости от того, какой вид онкологии подозревает врач. Однако эти исследования занимают время, к тому же они довольно дорогие.

Новый анализ можно проводить без дорогостоящих и сложных в использовании лабораторных инструментов, говорит автор исследования профессор Молли Стивенс.

Сейчас тест находится в стадии разработки, однако ученые надеются, что вскоре им удастся создать более доступный и простой метод, который поможет выявлять не только рак прямой кишки, но и другие онкозаболевания.