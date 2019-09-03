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Начинающий порноактер умер после кастинга 

Lenta.ru 24 минуты назад
Начинающий порноактер умер после кастинга
Фото: Lenta.ru
Начинающий порноактер скончался после проб в фильм для взрослых, прошедших на роскошной вилле в Испании. Предварительной причиной смерти назвали сердечный приступ, сообщает The Sun.
20-летний мужчина решил искупаться в бассейне по окончании кастинга. Так он хотел скоротать время в ожидании друга, который пообещал забрать его после съемок.
Режиссеры обнаружили его лежащим на дне бассейна. Когда тело актера вытащили из воды, он не дышал. Прибывшие на место происшествия медработники предприняли попытки вернуть мужчину к жизни, однако они не увенчались успехом. Полиция и врачи объявили актера мертвым.
Инцидент произошел в жилом комплексе в городе Майрена-дель-Альхарафе, расположенного неподалеку от Севильи. Местная полиция начала расследование обстоятельств смерти мужчины, который, вероятно, работал официантом в баре в центре населенного пункта. Его имя не раскрывается в интересах следствия.
Сотрудники правоохранительных органов предположили, что молодой человек утонул после перенесенного сердечного приступа, когда находился в бассейне. Они также ожидают результаты вскрытия и анализов, чтобы уточнить, употреблял ли погибший наркотики или алкоголь перед съемками в порно.
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