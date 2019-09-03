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Ученые выяснили влияние татуировок на характер 

Ferra.ru + ещё 3 9 часов назад
Ученые выяснили влияние татуировок на характер
Фото: Ferra.ru
Группа канадских учёных из Университета МакМастера выяснили связь между импульсивностью и наличием татуировок. Как показало исследование, проведённое в 2018 году, обладатели татуировок больше склонны спешить и не задумываться о последствиях своих поступков.
Люди без татуировок показали себя во время исследования менее импульсивными. Всего в эксперименте приняли участие более тысячи человек. У 255 имелись татуировки, а 781 — нет.
Исследователи предложили добровольцам сыграть в экономическую игру — получить доллар в течение 18 часов или зарабатывать постоянно увеличивающуюся с 1,05 до $2,5 денежную сумму на протяжении трех недель. Учёные отслеживали, когда участники переключались на второй вариант. Любители татуировок переключались на второй вариант позднее и в целом вели себя менее рационально.
На втором этапе добровольцам задавались вопросы, очевидные ответы на которые являлись неправильными. Татуированные респонденты оказались торопливее и чаще отвечали неверно.
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