Рыбак прострелил голову гарпуном и выжил

В южноафриканском городе Скоттбург рыбак случайно прострелил себе лицо из подводного ружья и остался жив. Об этом сообщает информационный портал Unilad.

На фотографиях видно, что гарпун пронзил правую щеку и вышел с другой стороны головы. По словам спасателей, он чудом не задел ни глаз, ни головной мозг пострадавшего.

Инцидент произошел во время погружения. Очевидцы рассказали, что 48-летний мужчина, находившийся в шоковом состоянии, самостоятельно выбрался на берег с гарпуном в голове. Спасатели, дежурившие на пляже, сразу же бросились ему на помощь.

Часть снаряда обрезали при помощи угловой шлифовальной машины. После прибытия парамедиков южноафриканца отправили в больницу на вертолете.

В апреле сообщалось об индийском рабочем, который сумел выжить после того, как его голову пронзил металлический прут. Он вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба.