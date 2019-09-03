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Рыбак прострелил голову гарпуном и выжил 

Lenta.ru 7 часов назад
Рыбак прострелил голову гарпуном и выжил
Фото: Lenta.ru
В южноафриканском городе Скоттбург рыбак случайно прострелил себе лицо из подводного ружья и остался жив. Об этом сообщает информационный портал Unilad.
На фотографиях видно, что гарпун пронзил правую щеку и вышел с другой стороны головы. По словам спасателей, он чудом не задел ни глаз, ни головной мозг пострадавшего.
Инцидент произошел во время погружения. Очевидцы рассказали, что 48-летний мужчина, находившийся в шоковом состоянии, самостоятельно выбрался на берег с гарпуном в голове. Спасатели, дежурившие на пляже, сразу же бросились ему на помощь.
Часть снаряда обрезали при помощи угловой шлифовальной машины. После прибытия парамедиков южноафриканца отправили в больницу на вертолете.
В апреле сообщалось об индийском рабочем, который сумел выжить после того, как его голову пронзил металлический прут. Он вонзился ему в правый висок и вышел с левой стороны лба.
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