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Лабораторный искусственный мозг начал думать 

360tv.ru 10 часов назад
Лабораторный искусственный мозг начал думать
Фото: depositphotos
Ученые из американского Сан-Диего опубликовали научную статью, в которой рассказали о своих опытах с искусственно выращенным мозгом. Исследователи обнаружили в лабораторном образце нейронную активность.
Как сказано в статье, опубликованной на сайте Cell.com, зафиксированные с помощью тонко настроенных приборов процессы сходны с теми, какие фиксируют в человеческом мозге. Речь в данном случае идет о мозге недоношенных детей. Именно такого рода импульсы показала чуткая электроника.
Для своих исследований ученые взяли стволовые клетки взрослого здорового человека. Из этого биоматериала был выращен небольшой участок коры головного мозга. За лабораторным обзазцом круглосуточно наблюдали, и почти через 40 недель образец показал первую нейронную активность, которую удалось зафиксировать приборами.
Радость ученых вскоре поутихла. Подав первые сигналы, искусственный мозг перестал подавать признаки нейронной активности. Исследования продолжаются.
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