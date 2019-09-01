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Ученые приблизились к разработке «лекарства от старости» 

Ferra.ru + ещё 1 13 часов назад
Ученые создадут «лекарство от старости»
Фото: Ferra.ru
Российские учёные нашли закономерность, которая объясняет клеточные механизмы старения человека. Оказалось, что существует зависимость между возрастом и количеством повреждений в ДНК фибробластов. Это открытие может помочь исследователям в разработке «лекарства от старости».
Фибробласты — это группа клеток соединительной ткани организма, и находятся они в среднем слое кожи. Учёные сравнивали показатели фибробластов, полученных от доноров различного возраста. Так они определяли степень влияния клеточных процессов на механизмы старения организма.
Некоторые показатели клеток не изменились с возрастом. А вот между накоплением в фибробластах критических повреждений ДНК — двунитевых разрывов — и старением связь всё-таки обнаружилась.
Сообщается, что обнаружение этой связи может позволить создать в будущем метод антивозрастной терапии, основанный на повышении эффективности репарации двунитевых разрывов.
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