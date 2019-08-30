Умерла жена Пахома

Супруга звезды проекта «Последний герой. Актеры против экстрасенсов», актера Сергея «Пахома» Пахомова скончалась после борьбы с онкологическим заболеванием, сообщает «Стархит».

Известие о смерти жены Пахомов опубликовал у себя в фейсбуке, сейчас запись удалена.

Сообщается, что тело журналистки и дизайнера кремировали, а прах похоронили в Берлине, где она жила долгое время. В последние пять лет Почечуева проходила курсы химиотерапии, лечась от острого лейкоза, также она перенесла трансплантацию костного мозга.

Супруга телезвезды была первым главным редактором журнала ELLE Decoration с 2001 по 2010 год, оформляла интерьеры в России и Германии.