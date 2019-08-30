Детскую больницу в Москве укомплектуют авиабригадой

Авиабригада появится на базе столичной больницы имени Башляевой. В любую точку Москвы вертолет доберется максимум за 10 минут. Особенно скорость прибытия медиков важна при несчастных случаях, сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Это уже третья медицинская авиабригада в Москве и первая среди детских больниц. Больница имени Башляевой одна из самых крупных в городе: она способна вместить около 1 тысячи пациентов. Каждый год в медучреждении получают помощь 145 тысяч детей.

В вертолете есть все необходимое оборудование для реанимационных мероприятий. Это мониторы-дефибрилляторы, кюзеты, перфузоры и другие приборы. Лекарственных препаратов и материалов на борту хватит, чтобы оказать помощь 20 и более пострадавшим. За последние 10 лет специалисты авиабригад спасли жизнь 5 тысячам пациентов.