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Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ 

Аргументы Недели + ещё 2 14 часов назад
Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ
Фото: Аргументы Недели
Научная группа из школы медицины Маунт-Синай создала новый инновационный препарат против ВИЧ. По словам учёных, вакцина способствует вырабатыванию антител в организме.
"Мы идентифицировали часть вируса, способную вступать во взаимодействие с антителами. Речь идет о взаимодействии, которое запускает целый каскад реакций, ведущих к гибели вируса и инфицированных клеток",
— передаёт слова специалиста ресурс "Science Translational Medicine".
Согласно результатам исследования, препарат носит иммуномодулирующий характер. Отмечается, что вещества, входящие в состав вакцины, способны воздействовать на определенную часть белка, который находится в оболочке вируса иммунодефицита человека. После применения вакцины организм получает иммунитет от ВИЧ.
Известно, что препарат уже показал свою эффективность во время предварительных испытаний на приматах. Сейчас готовится набор добровольцев.
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