У девушки в животе нашли ее близнеца-паразита

Эмбрион в эмбрионе: у девушки в животе нашли ее близнеца

Девушка обратилась в больницу из-за сильной боли в животе. Врачи не сразу поняли, что представляет собой обнаруженная опухоль, пишет Live Science.

Новообразование описали как «массу, включающую кости, зубы и волосы». Сама пациентка сказала, что на протяжении последних пяти лет периодически терпела боль, а когда ничего не ела, все равно ощущала сытость.

Позже медики поняли, что у девушки fetus in fetu, то есть «плод в плоде». Это редкая врожденная патология, когда в теле ребенка формируется еще один ребенок. «Близнец» не развился полноценно и состоял из поросших волосами тканей, позвонков, ребер, зубов, зачатков конечностей.

Масса, напоминающая плод, очень долго находилась в девушке, хотя и вредила ее организму. Обычно аномалию находят еще в раннем детстве. Например, недавно у новорожденной в Колумбии в первые дни жизни удалили близнеца-паразита, а обнаружили его, когда девочка еще сама была в утробе матери.

Хирурги провели операцию и извлекли из жительницы Индии недоразвившегося эмбриона. По размеру он был как недоношенный ребенок: 36 сантиментов в длину. У него была кожа, а в отдельных местах даже образовалась жировая масса.

Часть тканей близнеца-паразита пришлось оставить в девушке, так как они плотно срослись с сосудами, снабжающими органы брюшной полости. Врачи будут следить, чтобы частицы эмбриона не переродились в злокачественные клетки. Сейчас пациентка чувствует облегчение и вся ее семья счастлива.