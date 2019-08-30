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Эмбрион в эмбрионе: у девушки в животе нашли ее близнеца 

Yellmed 30 августа 2019
У девушки в животе нашли ее близнеца-паразита
Фото: Yellmed
Девушка обратилась в больницу из-за сильной боли в животе. Врачи не сразу поняли, что представляет собой обнаруженная опухоль, пишет Live Science.
Новообразование описали как «массу, включающую кости, зубы и волосы». Сама пациентка сказала, что на протяжении последних пяти лет периодически терпела боль, а когда ничего не ела, все равно ощущала сытость.
Позже медики поняли, что у девушки fetus in fetu, то есть «плод в плоде». Это редкая врожденная патология, когда в теле ребенка формируется еще один ребенок. «Близнец» не развился полноценно и состоял из поросших волосами тканей, позвонков, ребер, зубов, зачатков конечностей.
Масса, напоминающая плод, очень долго находилась в девушке, хотя и вредила ее организму. Обычно аномалию находят еще в раннем детстве. Например, недавно у новорожденной в Колумбии в первые дни жизни удалили близнеца-паразита, а обнаружили его, когда девочка еще сама была в утробе матери.
Хирурги провели операцию и извлекли из жительницы Индии недоразвившегося эмбриона. По размеру он был как недоношенный ребенок: 36 сантиментов в длину. У него была кожа, а в отдельных местах даже образовалась жировая масса.
Часть тканей близнеца-паразита пришлось оставить в девушке, так как они плотно срослись с сосудами, снабжающими органы брюшной полости. Врачи будут следить, чтобы частицы эмбриона не переродились в злокачественные клетки. Сейчас пациентка чувствует облегчение и вся ее семья счастлива.
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