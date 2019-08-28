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Мужчина пережил удар молнии, но умер от навоза 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В индийской деревне Памара мужчина скончался после того, как местные жители пытались вылечить его коровьим навозом после удара молнии. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В воскресенье, 25 августа, в жителей деревни по имени Бинод (Binod) и Гокула Подха (Gokula Podh) ударила молния. Односельчане решили помочь пострадавшим и закопали Бинода в кучу навоза. Согласно народным поверьям, это должно было облегчить его страдания.
Однако через несколько минут после этого он перестал дышать. Позже выяснилось, что индиец умер от удушья.
Второго мужчину доставили в больницу и оказали ему необходимую помощь. О дальнейшем состоянии Подха ничего не сообщается.
Ранее сообщалось, что в американском штате Флорида молния убила мужчину, который ехал по шоссе на мотоцикле. После удара молнии на шлеме остались темные отметины.
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