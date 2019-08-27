Врачи еще одного города решили массово уволиться

В Пятигорске все врачи-травматологи ЦГБ вместе с заведующим отделением Романом Алфимовым написали заявления на увольнение, передает Ura.ru.

«Врачей не устраивала система оплаты труда, нагрузки и прочие условия работы», — сообщили в больнице.

Главный врач ЦГБ Пятигорска рассказал «Комсомольской правде — Северный Кавказ», что 2 августа завотделением травматологии написал заявление по собственному желанию, а еще через 2 недели это сделали двое его коллег. В больнице добавили, что уже нашли им замену и взяли на работу военного хирурга из Санкт-Петербурга, а также двух врачей-травматологов из Ставрополя и Ростова. Увольнение врачей друг за другом медик объяснил их «сработанностью».

«У хирурга всегда есть ассистент, они работают в паре. Заведующий поменял место работы и, скорее всего, он с собой взял ребят. Это нормальная ситуация, хирурги все так и делают», — сказал главврач.

Как заявил первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов, средняя зарплата врачей в больнице Пятигорска за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников доходил до 73 тысяч рублей.

22 августа массовое увольнение врачей произошло в Нижнем Тагиле — из ЦГБ №1 уволились шесть хирургов, недовольные большой нагрузкой и низкой зарплатой. 26 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что ситуация требует серьезной реакции областных властей, а также отметил, что Минздрав начал разбираться в проблеме. Свердловская прокуратура сообщила об отправке в город сотрудников для проверки. 27 августа депутат-миллионер Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин осудил действия врачей и назвал это саботажем. По его мнению, массовое увольнение медиков поставило под угрозу жизни пациентов.