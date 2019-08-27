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Почему из аптек пропадают дешевые медикаменты 

Рамблер 1 час назад
Смотрите видео и узнайте, почему из аптек пропадают недорогие медикаменты. Цены на лекарства в России постоянно растут. Некоторые препараты дорожают медленно, другие же с начала года уже подорожали на 10 процентов. Эксперты говорят, что аптекам невыгодно продавать дешёвые лекарства, не приносящие прибыли. Провизоры зачастую предлагают покупателям дорогостоящие медикаменты, хотя в запасе имеются их дешёвые аналоги. При этом сами аптекари уверяют, что им выгоднее торговать ходовыми лекарствами, а они как раз относятся к недорогим. Почему дорожают лекарства? Могут ли россияне позволить себе дорогие таблетки? Как мы будем лечиться в ближайшем будущем? Ищите ответы в ролике.
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