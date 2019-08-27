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Россияне стали чаще болеть сахарным диабетом 

Lenta.ru + ещё 5 16 минут назад
Фото: Lenta.ru
Число пациентов с сахарным диабетом в России за пять лет выросло на 23 процента. В 2013 году их было 3,9 миллиона человек, к концу 2018-го — уже 4,8 миллиона, сообщает RT со ссылкой на данные Минздрава.
Больше всего людей с диабетом в Псковской области. На 100 тысяч жителей там приходится 4,8 тысячи случаев заболевания. В тульской и Ивановской областях насчитывается 4,5 тысячи случаев, в Карелии — 4,4 тысячи, в Орловской области — 4,3. Самые низкие показатели в Дагестане — 1,1 тысячи случаев на 100 тысяч человек.
В разговоре с телеканалом эндокринолог Анна Гончарова указала, что рост заболеваемости сахарным диабетом связан в первую очередь с изменением образа жизни граждан. В группе риска находятся люди с лишним весом, инсулинорезистентностью, перееданием, малоподвижностью. Она добавила, что диагностика диабета в стране на хорошем уровне, но некоторые пациенты игнорируют предписания врачей и не контролируют уровень глюкозы в крови.
Ранее в августе сообщалось, что за первые шесть месяцев 2019 года была сорвана треть аукционов по закупке инсулина. Поставщики отказывались продавать лекарство по предложенным низким ценам. В Минздраве на это заявили, что дефицита препарата в стране нет.
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Новости , Анна Гончарова , Минздрав РФ
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