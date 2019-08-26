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Какая боль в ногах указывает на заболевания печени 

Аргументы Недели 3 часа назад
Фото: Аргументы Недели
Ученые провели исследование, которое показало, что судороги и боль в ногах могут указывать на наличие заболеваний печени, например, цирроза. Оказалось, что спазмы у пациентов с таким симптомом довольно распространены и составляют 20-80% из всех участников проведенного исследования.
Японские исследователи пришли к выводу, что судороги сравнительно нередки у больных, которые имеют долговременные недуги печени. Эксперимент показал следующее: женщины, люди с диабетом и хроническими болезнями почек, кроме проблем с железой, могут чувствовать спазмы, сообщает портал "Актуальные новости".
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