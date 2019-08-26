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Как не заболеть с наступлением сезона простуд 

Аргументы Недели 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Как отметил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, прохладная и пасмурная погода, с которой жители России столкнулись этим летом, может сказаться на их здоровье осенью.
Иммунолог советует чаще бывать на солнце — выходить днем на улицу хотя бы в обеденный перерыв, пишет News.ru. Это необходимо для восполнения витамина D3. "Если говорить о заготовках, то лучше есть замороженные продукты. В них хорошо сохраняются витамины. Самое большое, что россияне могут сделать, — пропить поливитамины, которые продаются в аптеках", — добавил врач.
Также, как пишет портал "Актуальные новости", эксперты рассказали о влиянии салата латук на весь организм. Выяснилось, что он имеет много свойств для облегчения болезней, от успокоения до смягчения кашля при ОРЗ.
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