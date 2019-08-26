Первые симптомы рака легких

Ежегодно в мире более 1 300 000 человек заболевает раком легкого. Примерно 1 200 000, к сожалению, умирают. Самые лучшие исходы лечения отмечаются у тех пациентов, чей диагноз был поставлен на ранней стадии, что повлекло за собой своевременное назначение лечения.

Что оказывает влияние на такую высокую заболеваемость? По каким симптомам можно заподозрить рак легкого? К какому врачу обратиться за помощью? Объясняет Medical Note.

Рак легкого: печальная статистика

Во всех развитых странах снижается смертность от рака легкого, но в России этот показатель продолжает оставаться очень высоким. Самым неблагоприятным фактором, оказывающим влияние на статистику, является курение. Именно оно — причина смерти у 90% заболевших раком легкого.

Доказано, что те люди, которые бросили курить (пусть даже в 60 лет), заболевают раком гораздо реже тех, кто никак не может побороть вредную привычку. Доказано и то, что оказывает влияние не только сам факт курения, а количество выкуриваемых сигарет в день. Самый низкий риск заболеть раком легкого среди курильщиков, употребляющих менее 10 сигарет в день.

По ударом находятся и пассивные курильщики. Если в семье (в квартире) курит даже кто-то один, то все проживающие с этим человеком люди имеют более высокие риски заболеть раком легкого. Поэтому главным способом профилактики смертельно опасной болезни остается отказ от курения.

Другими неблагоприятными факторами, которые могут провоцировать рак легкого, являются профессиональные вредности (контакт с асбестом, кадмием, никелем, каменоугольной смолой, сажей, дегтем, продуктами сгорания угля, радоном, работа с красками и др.). Чаще с такими профессиональными вредностями сталкиваются мужчины.

Было проведено исследование, которое выявило профессии у женщин, имеющих более высокий риск заболеть раком легкого. Результаты могут удивить, но они достоверны. К опасным профессиям отнесены врачи общего профиля (работа с дезрастворами, антисептиками), стоматологи (токсичные материалы), ветеринары (шерсть, дезрастворы), швеи (синтетика, лаки, краски), музейные хранители, библиотекари и архивисты (пыль, краски). Всего в исследовании было рассмотрено 163 профессии.

Что еще оказывает влияние на возникновение рака легкого, помимо курения и профессиональных вредностей? К таким факторам относятся ионизирующая радиация, особенности питания, наследственность, вдыхание канцерогенных веществ. Например, опасно для здоровья топить печки дровами, углем и торфом. Что до сих пор встречается в сельской местности.

Совокупность разных факторов особенно на фоне курения значительно повышает риск возникновения рака легкого.

Первые симптомы

Что представляет собой рак легкого? Это злокачественное новообразование, которое берет начало из ткани бронха или непосредственно легочной ткани (паренхимы).

Гистологическая структура опухолей бывает различной. Одна растет медленно, другая — быстро, давая при этом обширные метастазы. Хуже всего (быстрее, скрытно, с высокой летальностью) протекает мелкоклеточный рак легкого. Чаще страдает правое легкое (примерно, в 52% случаев).

Как показывает статистика, больше шансов на выздоровление имеют те пациенты, у которых диагноз поставлен рано. Тогда на какие тревожные симптомы стоит обратить внимание?

Постоянный кашель (при этом нет никаких других признаков ОРЗ); Отхождение мокроты слизисто-гнойного характера; Одышка (частое затрудненное дыхание); Повышение температуры тела (чаще до субфебрильных цифр, то есть, не выше 38 градусов); Боли грудной клетки (появляются при вовлечении в процесс плевры и нервных стволов); Кровохарканье (появление крови в откашливаемой мокроте); Похудение, слабость, снижение аппетита, бледность кожи.

Все вышеперечисленные симптомы не появляются одномоментно, и могут не быть (все разом) у каждого пациента. Их выраженность зависит от гистологического строения опухоли, ее расположения и от индивидуальных особенностей каждого пациента.

Все знают о том, что у людей с длительным стажем курения появляется своеобразный «кашель курильщика». Часто заболевший не идет к врачу, так как не считает этот кашель патологическим. Однако наблюдаться все равно нужно.

Если кашель стал сильнее, изменился цвет мокроты, в ней появились прожилки крови, стала беспокоить одышка, то не нужно откладывать визит к врачу и прохождение плановой флюорографии.

И это касается не только курильщиков, но и всех людей, которых долго беспокоит кашель.

Общие симптомы в виде похудения, беспричинного снижения аппетита и плохого самочувствия тоже не должны оставаться в стороне. К сожалению, многие из них еще мало выражены на ранней стадии.

Что делать при появлении симптомов рака легкого?

Многие пациенты не идут к доктору, потому что боятся услышать «страшный приговор». Они предпочитают жить в неведении, лечиться сомнительными средствами по совету знакомых, тем самым усугубляя ситуацию и ухудшая прогноз на выздоровление.

Врачей и «приговоров» бояться не нужно! Совсем не обязательно, что появившиеся симптомы будут указывать на рак легких, потому что они могут быть и при других болезнях. Но, в любом случае, ухудшение здоровья требует правильного назначения лечения и качественного медицинского наблюдения.

К кому записаться на прием? Достаточно начать с визита к терапевту. Он соберет анамнез, проведет первичный осмотр, послушает легкие, даст направления на необходимые исследования. Очень информативно будет рентгенологическое исследование органов грудной клетки.

После первичного обследования врач при необходимости направит пациента к пульмонологу или онкологу, к узким специалистам. Некоторым пациентам потребуется срочная госпитализация и незамедлительное начало лечения.