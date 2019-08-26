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Врач объяснил, почему опасно чихать с закрытыми ртом и носом 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Врач-отоларинголог Владимир Зайцев объяснил, почему чихание с закрытыми ртом и носом опасно для здоровья.
Доктор заметил, что при чихании скорость потока воздуха может достигать 120 метров в секунду.
"Если закрыть рот и нос, слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, которые соединяют носоглотку со средним ухом. В итоге может возникнуть воспаление слуховой трубы, которое называется евстахиит", — приводят "Аргументы и факты" слова Зайцева.
Кроме того, под давлением микробы могут попасть в пазухи, что чревато синуситом, гайморитом или сфеноидитом.
Наконец, при таком чихании повышается внутричерепное давление. Это повышение может быть особенно ощутимым для пожилых людей, а также пациентов со слабыми стенками сосудов или страдающих вегето-сосудистой дистонией, добавил врач.
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