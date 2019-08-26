Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Владельцы собак оказались здоровее кошатников 

Мир24 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Домашние питомцы оказывают влияние на здоровье своих хозяев, выяснили европейские ученые.
По их данным, в самой лучшей форме находятся «собачники»: они менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету, сообщает Mayo Clinic Proceedings.
Ученые проанализировали данные обследований жителей чешского города Брно. Учитывались не только физические показатели, но и рацион питания, образ жизни и другие факторы.
Они выделили 1769 человек, которые никогда не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Примерно у половины из них дома жила собака или другой питомец.
Состояние здоровья участников оценивалось в баллах: 0-7 — плохое, 8-11 — среднее, 12-14 — хорошее.
Владельцы животных в целом получили более высокий балл по сравнению с теми, кто никаких питомцев не держал: 10 против 9.
Самые лучшие показатели наблюдались у хозяев собак. Они больше двигались, правильно питались и обладали нормальным уровнем глюкозы в крови, хотя и курили чаще других участников.
Кроме того, ученые выявили явную взаимосвязь между наличием собаки и пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.
У владельцев других животных, в том числе кошек, такой корреляции не наблюдалось.
Авторы подчеркнули, что многие результаты можно объяснить физической активностью — выгуливая собак, люди больше двигаются, а это полезно для организма.
Но почему собачники чаще остальных придерживаются правильного питания, еще только предстоит установить.
Ранее британские ученые заявили, что собачники верны своим супругам, а кошатники склонны «гулять сами по себе».
Мир24: последние новости
Стало известно, как определить рак поджелудочной железы на ранних стадиях Ученые объяснили, почему диабетики предрасположены к раку Девушку с отеком легких не приняли в больнице Тюмени за пять минут окончания смены
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как врачебная ошибка лишила мужчину вкуса
Флюорография и Чернобыль: все о радиации
Чем опасно низкое давление3
Как работают очки для похудения1
Медики назвали блюда, провоцирующие рост опухолей
Видео
11:21
О какой болезни может говорить горечь во рту
Болезни и лекарства
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
00:43
Врачи отказали россиянке в помощи
Новости
03:18
Пятна на коже, которые обязательно нужно проверить
Наука ЗОЖ
04:12
Когда тропические комары начнут заражать россиян
Новости Наука
02:32
Что такое ревматоидный артрит и чем он опасен
Болезни и лекарства
09:50
Ученые сообщили норму шагов для продления жизни
Наука
02:25
Можно ли заболеть ветрянкой второй раз
Болезни и лекарства
03:18
Почему ходить босиком по улице полезно
ЗОЖ
04:48
Продукты, которые очищают кровь
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение