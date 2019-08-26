Владельцы собак оказались здоровее кошатников

Домашние питомцы оказывают влияние на здоровье своих хозяев, выяснили европейские ученые.

По их данным, в самой лучшей форме находятся «собачники»: они менее склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету, сообщает Mayo Clinic Proceedings.

Ученые проанализировали данные обследований жителей чешского города Брно. Учитывались не только физические показатели, но и рацион питания, образ жизни и другие факторы.

Они выделили 1769 человек, которые никогда не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. Примерно у половины из них дома жила собака или другой питомец.

Состояние здоровья участников оценивалось в баллах: 0-7 — плохое, 8-11 — среднее, 12-14 — хорошее.

Владельцы животных в целом получили более высокий балл по сравнению с теми, кто никаких питомцев не держал: 10 против 9.

Самые лучшие показатели наблюдались у хозяев собак. Они больше двигались, правильно питались и обладали нормальным уровнем глюкозы в крови, хотя и курили чаще других участников.

Кроме того, ученые выявили явную взаимосвязь между наличием собаки и пониженным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

У владельцев других животных, в том числе кошек, такой корреляции не наблюдалось.

Авторы подчеркнули, что многие результаты можно объяснить физической активностью — выгуливая собак, люди больше двигаются, а это полезно для организма.

Но почему собачники чаще остальных придерживаются правильного питания, еще только предстоит установить.

Ранее британские ученые заявили, что собачники верны своим супругам, а кошатники склонны «гулять сами по себе».