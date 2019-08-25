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Учёные выяснили смертельную опасность работы в офисе 

Ferra.ru 3 часа назад
Фото: Ferra.ru
Наверное, уже каждый слышал о том, что для сохранения здоровья и продления жизни нужно больше двигаться (и это явно не самый любимый факт для офисных работников). Но больше — это сколько? Учёные из Норвегии выяснили, каким физическим активностям нужно уделять время каждый день, и сколько часов сидения на месте увеличивают риск преждевременной смерти.
Хорошая новость в том, что, согласно исследованию, любая физическая активность может снизить риск ранней смерти. Учёные проанализировали данные более чем 36 тысяч взрослых в возрасте от 40 лет. За всё время исследования успели умереть около 2100 человек.
Исследователи учли все факторы, которые могли повлиять на вероятность умереть раньше времени, и поняли, что любой вид физической активности значительно снижает риски. И, конечно, чем больше двигается человек, тем сильнее снижаются риски.
Кроме того, учёные обнаружили, что сидение на месте ежедневно в течение 9,5 часов напротив значительно увеличивает риск смерти. Поэтому нужно стараться хотя бы иногда вставать из-за стола и заниматься любой активностью. Достаточно будет даже просто пройтись по улице.
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