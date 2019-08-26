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Диетолог рассказала о проблеме ожирения россиян 

Газета.Ru + ещё 11 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Врач-диетолог Елена Тихомирова заявил, что ситуация с ожирением в российских регионах значительно хуже, чем считает Минздрав, сообщают "Известия".
"За пятилетку в полтора раза увеличилось ожирение среди россиян (по данным Минздрава. — Ред.). Это вообще вершина айсберга. На самом деле всё гораздо печальнее и всё гораздо хуже", — сказала она.
По словам Тихомировой, выводы об ожирении россиян были сделаны на основании статистики, а она — вещь неточная. Она пояснила, что единственная точная статистика в России — это о смертности и рождаемости.
"Статистика хронических заболеваний, тем более такого, как ожирение, абсолютно неточна. Поэтому я предлагаю эту цифру (1,5. — Ред.) увеличить в пять раз абсолютно точно", — сказала диетолог.
Как пояснила медик, причиной бума ожирения во всех слоях населения стало окончание тотального дефицита продуктов около 10–15 лет назад: для россиян в открытом доступе появилось огромное количество дешевой высококалорийной еды, которую употребляют в больших объемах.
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Новости , Минздрав РФ , газета "Известия"
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