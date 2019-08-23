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Мужчина 30 лет жил с огромным червем в мозге 

Lenta.ru 41 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В китайской провинции Цзянси врачи извлекли из мозга пациента десятисантиметрового червя. Об этом сообщает информационный портал AsiaOne.
59-летний мужчина 30 лет страдал от сильных головных болей и безуспешно пытался найти причину своих проблем со здоровьем. По его словам, в 1989 году он играл в карты, и внезапно ему стало плохо: у него затряслись конечности, а изо рта пошла пена. Семья отвезла больного к местным врачам, которые диагностировали у него эпилепсию и назначили лечение.
Несмотря на прием медикаментов, мужчина по-прежнему жаловался на периодические приступы и головную боль. Он надеялся, что со временем здоровье улучшится. В 2015 году деревню, в которой он жил, охватил пожар. Пытаясь потушить огонь, китаец перенес очередной серьезный приступ.
Мужчина неоднократно обращался в больницы, однако каждый раз ему ставили тот же диагноз. Только в июле 2019 года доктора назначили пациенту МРТ и анализ крови и обнаружили в его мозге паразита. Хирурги благополучно прооперировали больного и извлекли червя.
Медики предположили, что паразит мог попасть в организм пациента, когда тот пил сырую воду из природного источника.
Ранее специалисты, работающие в больнице индийского города Фаридабад, штат Харьяна, описали случай заражения мозга личинками паразитического червя. При обследовании у 18-летнего юноши нашли поражения мозга личинками свиного цепня. Они могли попасть в организм, когда молодой человек ел непрожаренную свинину или пил грязную воду.
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