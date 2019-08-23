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Раскрыта тайна людей, чей мозг не стареет 

Мир24 2 часа назад
Феномен жительницы Австралии по имени Маргарет помог ученым раскрыть неожиданный фактор, который защищает мозг от естественного старения.
Известно, что мать Маргарет страдала от болезни Альцгеймера и скончалась в возрасте 72 лет, сообщает ABC News.
Сама Маргарет была уверена, что в свое время тоже непременно заболеет. Когда ей исполнилось восемьдесят, она записалась в специальное исследование, посвященное данному расстройству.
«Я думала, что моя деменция уже «в пути», и мне нельзя оказать помощь. Но мне хотелось помочь искоренить это ужасное заболевание для последующих поколений», — рассказала пожилая женщина.
Но обследования показали, что у Маргарет нет никаких предпосылок для болезни Альцгеймера. В ее мозге не обнаружили ни малейшего следа опасных белков, которые начинают накапливаться за годы до развития слабоумия.
Кроме того, тесты свидетельствовали: состояние мозга женщины соответствует 65-летнему возрасту, то есть на 15 лет моложе фактического. Ее способность узнавать и запоминать информацию оказалась лучше, чем у 99% ее сверстников.
В ходе исследования ученые выделили нескольких людей с такими же свойствами, как у Маргарет, и попытались узнать причину необыкновенной «молодости» их мозга.
Версию о здоровом образе жизни пришлось отмести. Если один участник занимался спортом, то другой каждый вечер лежал перед телевизором и попивал бренди.
Высшее образование также имели далеко не все «супермены».
Но ученым удалось найти нечто общее. Оказалось, что у участников исследования, по-видимому, медленнее истончается кора головного мозга, по сравнению со среднестатистическим человеком, а фронтальная часть поясной извилины обладает большим количеством веретенообразных нейронов.
Эта область мозга и нейроны считаются важными для социальных взаимодействий.
Ученые обнаружили, что люди с «молодым» мозгом действительно ведут насыщенную социальную жизнь и поддерживают многочисленные дружеские связи.
В последние годы появляется все больше исследований, которые связывают старческое слабоумие и социально пассивный образ жизни.
Новая научная работа также указывает на тот факт, что социальная вовлеченность является защитным фактором против умственной деградации.
Авторы нового исследования отметили, что «супермены» ценят социальные связи больше, чем их здоровые, но не обладающие необычно «молодым» мозгом сверстники.
Кроме того, они легче переживают жизненные невзгоды и стараются во всем найти позитив.
Ученые подчеркнули, что одного «волшебного средства», которое могло бы избавить людей от деменции, по-видимому, не существует. Но новые данные, способные помочь в борьбе с этим заболеванием, очень важны для будущих поколений.
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Новости , Видео , телеканал АВС
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