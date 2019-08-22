Ученые рассказали о способе продления жизни 

Британские ученые назвали простой способ продления жизни. Об этом пишет British Medical Journal.
Согласно проведенному исследованию, лучшим методом на пути к долголетию являются регулярные физические нагрузки.
Отмечается, что даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни.
По словам ученых, риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73%, а у второй по активности группы — на 66%.
Исследование также показало, что риск преждевременной смерти значительно повышается, если человек проводит более девяти часов в сидячем положении.