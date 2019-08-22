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Ученые рассказали о способе продления жизни 

Газета.Ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Британские ученые назвали простой способ продления жизни. Об этом пишет British Medical Journal.
Согласно проведенному исследованию, лучшим методом на пути к долголетию являются регулярные физические нагрузки.
Отмечается, что даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни.
По словам ученых, риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73%, а у второй по активности группы — на 66%.
Исследование также показало, что риск преждевременной смерти значительно повышается, если человек проводит более девяти часов в сидячем положении.
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