Ученые рассказали о способе продления жизни

Британские ученые назвали простой способ продления жизни. Об этом пишет British Medical Journal.

Согласно проведенному исследованию, лучшим методом на пути к долголетию являются регулярные физические нагрузки.

Отмечается, что даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни.

По словам ученых, риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73%, а у второй по активности группы — на 66%.

Исследование также показало, что риск преждевременной смерти значительно повышается, если человек проводит более девяти часов в сидячем положении.