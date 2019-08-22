Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней

В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней. Об этом сообщает Daily Mail.

Неназванная 60-летняя женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль в животе и запор. Специалисты провели сканирование и обнаружили камни в ее желчном пузыре. После того, как они удалили их, то решили подсчитать количество и пришли к выводу, что в организме пациентки находилось около 1898 камней. Директор больницы, в которой прооперировали женщину, отметил, что столкнулся с подобным случаем впервые.

«Желчные камни могут быть вызваны избытком холестерина в организме. Необходимо проходить осмотры, потому что камни могут привести к серьезным осложнениям», — подчеркнул врач.

По данным национальной службы здравоохранения, чаще всего от камней в желчном пузыре страдают люди с избыточным весом и женщины старше 40 лет.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, врачи извлекли из желчного пузыря пациентки тысячи камней. Трехчасовая операция прошла благополучно. Хирурги удалили из организма 54-летней женщины 7,8 тысячи камней, многие из которых достигали размеров перепелиного яйца.