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Врачи извлекли из женщины две тысячи желчных камней 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: Lenta.ru
В городе Нонгкхай (Таиланд) врачи обнаружили в желчном пузыре пациентки почти две тысячи камней. Об этом сообщает Daily Mail.
Неназванная 60-летняя женщина обратилась за медицинской помощью с жалобами на боль в животе и запор. Специалисты провели сканирование и обнаружили камни в ее желчном пузыре. После того, как они удалили их, то решили подсчитать количество и пришли к выводу, что в организме пациентки находилось около 1898 камней. Директор больницы, в которой прооперировали женщину, отметил, что столкнулся с подобным случаем впервые.
«Желчные камни могут быть вызваны избытком холестерина в организме. Необходимо проходить осмотры, потому что камни могут привести к серьезным осложнениям», — подчеркнул врач.
По данным национальной службы здравоохранения, чаще всего от камней в желчном пузыре страдают люди с избыточным весом и женщины старше 40 лет.
Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, провинция Хубэй, врачи извлекли из желчного пузыря пациентки тысячи камней. Трехчасовая операция прошла благополучно. Хирурги удалили из организма 54-летней женщины 7,8 тысячи камней, многие из которых достигали размеров перепелиного яйца.
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