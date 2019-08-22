Врачи выяснили, как выход на пенсию влияет на мозг

Медики объяснили, какое влияние на работу мозга оказывает выход человека на пенсию. Этот процесс изучили специалисты из университета штата Флорида в США.

Ученые доказали, что выход на пенсию оказывает негативное влияние на когнитивную функцию мозга. Причем это касается в основном людей, которые занимались физическим трудом. А вот те, кто занимался умственным трудом, после выхода на пенсию почти не теряют когнитивных способностей.

Специалисты считают, что этот процесс связан именно со спецификой работы человека. Так, например, финансисты и менеджеры постоянно ставят сложные задачи перед мозгом. Это сохраняет тонус даже после окончания работы и достижения пенсионного возраста, пишет gazeta. a42.ru.