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Врачи выяснили, как выход на пенсию влияет на мозг 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Медики объяснили, какое влияние на работу мозга оказывает выход человека на пенсию. Этот процесс изучили специалисты из университета штата Флорида в США.
Ученые доказали, что выход на пенсию оказывает негативное влияние на когнитивную функцию мозга. Причем это касается в основном людей, которые занимались физическим трудом. А вот те, кто занимался умственным трудом, после выхода на пенсию почти не теряют когнитивных способностей.
Специалисты считают, что этот процесс связан именно со спецификой работы человека. Так, например, финансисты и менеджеры постоянно ставят сложные задачи перед мозгом. Это сохраняет тонус даже после окончания работы и достижения пенсионного возраста, пишет gazeta. a42.ru.
Отметим, что недавно российский врач Геннадий Онищенко рассказал, что для того, чтобы человек дожил до пенсии, ему необходимо постоянно заниматься какими-то делами и изучать что-то новое. И даже после выхода на пенсию необходимо заставлять мозг работать и не исключать себя из трудового процесса.
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Новости , Геннадий Онищенко
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