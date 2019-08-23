Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Переносчики смертельных болезней надвигаются на центр России, сообщили СМИ 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Жителям России угрожают смертельные тропические болезни, переносчики которых распространились вдоль всего Черноморского побережья страны и в Крыму и могут в дальнейшем переселиться в Центральную Россию. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на эпидемиологов.
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
По словам ученых, на черноморском побережье Краснодарского края распространились популяции двух видов комаров — переносчиков лихорадок. Они считают, что насекомые мигрируют на север из-за глобально потепления.
"Это общемировая проблема, когда переносчики тропических болезней, которые в принципе не должны появляться на севере, мигрируют в области с подходящими им температурными условиями. У нас они размножились на юге, а теперь продвигаются в Центральную Россию", — цитирует издание ведущего научного сотрудника лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александра Лукашева.
Поясняется, что укус комаров этих двух видов могут привести, в частности, к лихорадкам Денге, Чикунгунья, Зика, а также желтой лихорадке. Причем, подчеркивают врачи, все эти болезни смертельно опасны, и для них характерно быстрое распространение. Помимо этого, оба вида комаров могут переносить личинок нитчатых червей, вызывающих серьезные поражения внутренних органов у людей и животных.
Последние новости
Назван доход за год чиновницы, оказавшейся в центре скандала из-за Тулуна Трамп приглашает Путина в G8 и вычеркивает Украину из истории Подруга Назаровой рассказала, кто будет воспитывать ее внучку-сироту
Комментарии6
Новости , Видео , Роспотребнадзор , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Хирург-любитель неудачно кастрировал друга
Ученые выяснили, как гранатовый сок защищает мозг
Ученые нашли новый способ применения витамина D
Ученые рассказали о способе продления жизни
Как работает анализ, предсказывающий скорую смерть2
Видео
01:51
Женщина избавилась от двух тысяч желчных камней
Болезни и лекарства
02:25
Можно ли заболеть ветрянкой второй раз
Болезни и лекарства
04:48
Продукты, которые очищают кровь
ЗОЖ
00:55
Какие болезни переносят комары в России
ЗОЖ
01:40
Медики заявили об опасности обычного йода
Новости
04:41
Что делать, если укусила оса или пчела
ЗОЖ
11:13
Что делать, чтобы не заболеть корью
Болезни и лекарства ЗОЖ
00:58
Медсправку для дошкольников отменили в Москве
Новости
02:49
Как с помощью газеты проверить здоровье почек
Народная медицина
03:47
Как предупредить появление радикулита
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение