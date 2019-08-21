Женщина решила тайно увеличить грудь и умерла

Жительница китайского города Наньян решилась увеличить грудь втайне от мужа и умерла на операционном столе. Об этом сообщает издание The Mirror.

28-летняя Ян Сюэ, мать двоих двухлетних близнецов, отправилась в клинику с утра в воскресенье, 28 августа. По словам ее матери, с утра китаянка ничего не ела. Ян объяснила ей, что отправляется на вторую операцию по коррекции формы груди после двухмесячного перерыва. Ее супруг утверждает, что не знал ни об одной медицинской процедуре.

Вечером того же дня мужчине позвонили из клиники и заявили, что его жена при смерти. Китаец утверждает, что когда увидел супругу, у нее «шла кровь из глаз, носа, рта и ушей, а вся шея была в следах от уколов». На место прибыли врачи скорой помощи и объявили женщину мертвой.

Супруг погибшей утверждает, что ему не показали документов о согласии его супруги на операцию. Он заявил, что подписана была только одна бумага, а подпись «очевидно, подделали».

После инцидента клинику закрыли. Инспекция показала, что медики, проводившие операцию, не имели достаточной квалификации, а в медицинском учреждении не было оборудования, которое помогло бы врачам справиться с осложнениями во время операции.

Местные власти и полиция пока не называют причину смерти Ян. По делу ведется следствие.