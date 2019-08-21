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В организме пожаловавшейся на запор женщины нашли две тысячи камней 

Medical Note 2 часа назад
Фото: Medical Note
Медики из Таиланда были шокированы, обнаружив в желчном пузыре 60-летней женщины сотни камней разных форм и размеров. Об этом пишет Daily Mail.
Сообщается, что женщина обратилась к врачам в начале августа, пожаловавшись на сильные боли в животе и регулярные проблемы со стулом.
После ряда обследований было принято решение о срочной операции. Процедура длилась около часа.
В результате в желчном пузыре пациентки обнаружили 1898 камней разных размеров.
«Проведенное до операции обследование показало, что у пациентки многочисленные камни в желчном пузыре, но мы не знали, сколько их на самом деле», — пояснил доктор Ваттана Пареесри.
Врачи были шокированы объемной находкой, однако отметили, что это не мировой рекорд.
Последний принадлежит 85-летней женщине, из желчного пузыря которой в 1987 году английские хирурги в Суссексе извлекли более 23 тысяч камней.
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