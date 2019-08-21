В организме пожаловавшейся на запор женщины нашли две тысячи камней

Медики из Таиланда были шокированы, обнаружив в желчном пузыре 60-летней женщины сотни камней разных форм и размеров. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что женщина обратилась к врачам в начале августа, пожаловавшись на сильные боли в животе и регулярные проблемы со стулом.

После ряда обследований было принято решение о срочной операции. Процедура длилась около часа.

В результате в желчном пузыре пациентки обнаружили 1898 камней разных размеров.

«Проведенное до операции обследование показало, что у пациентки многочисленные камни в желчном пузыре, но мы не знали, сколько их на самом деле», — пояснил доктор Ваттана Пареесри.

Врачи были шокированы объемной находкой, однако отметили, что это не мировой рекорд.

Последний принадлежит 85-летней женщине, из желчного пузыря которой в 1987 году английские хирурги в Суссексе извлекли более 23 тысяч камней.