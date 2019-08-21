Врачи довели ребенка с переломом до ампутации руки

В Ростовской области 11-летнему мальчику ампутировали руку после лечения перелома в больнице Зернограда. Об этом 20 августа сообщил Telegram-канал «Ростов №1». 21 августа информацию подтвердили в областном Минздраве , передает Telegram-канал «Подъем».

Мать мальчика рассказала, что он сломал руку в станице Мечетинской, на скорой его отправили в Зерноград. Там провели операцию, загипсовали открытый перелом, но рука продолжала сильно болеть. Врачи говорили родителям, что «все так и должно быть».

В итоге ребенка отправили в больницу в Ростове. Врачи провели консилиум с военным врачом, ребенка ввели в искусственную кому и решили ампутировать руку, так как началась гангрена. После операции у мальчика началось заражение крови, так как в рану попала грязь.

Как утверждал «Ростов №1», мальчика ввели в медикаментозный сон, его состояние оценивали как критическое. В Минздраве рассказали, что ребенка перевели из реанимации в среднетяжелом состоянии, с ним работает психолог. Министерство начало проверку.

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