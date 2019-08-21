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Икоту отнесли к признакам рака 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Врачи назвали еще один неожиданный признак, который может указать на развитие рака в организме человека. Одним из симптомов онкологии могут стать участившиеся приступы икоты.
Медики предупредили, что икота с кислой отрыжкой и тошнотой может указывать на наличие гастроэзофагельной рефлюксной болезни. А вот длительная икота (та, которая продолжается два и более дней — Прим. ред.) может говорить о наличии в организме серьезных и нежелательных процессов.
Так, икота, которая не проходит в течение 48 часов, может сообщить о развитии рака головного мозга, желудка, лимфатических узлов, пишет «МедикФорум».
Отметим, что в настоящее время россияне стали чаще умирать от рака. По данным Росстата с начала года в стране от злокачественных новообразований умерли 149 384 человека, что на 1,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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