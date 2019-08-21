Икоту отнесли к признакам рака

Врачи назвали еще один неожиданный признак, который может указать на развитие рака в организме человека. Одним из симптомов онкологии могут стать участившиеся приступы икоты.

Медики предупредили, что икота с кислой отрыжкой и тошнотой может указывать на наличие гастроэзофагельной рефлюксной болезни. А вот длительная икота (та, которая продолжается два и более дней — Прим. ред.) может говорить о наличии в организме серьезных и нежелательных процессов.

Так, икота, которая не проходит в течение 48 часов, может сообщить о развитии рака головного мозга, желудка, лимфатических узлов, пишет «МедикФорум».