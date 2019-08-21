Ученые связали прием антибиотиков с онкологией

Исследователи из Великобритании пришли к выводу, что использование антибиотиков связано с повышенным риском рака толстой кишки, передает Medicalxpress.

В работе использовались данные, полученные в период с 1989 года по 2012-й. Они содержат анонимные медицинские записи о более 11 миллионах человек.

«Связь между раком кишечника и применением антибиотиков была очевидна среди пациентов, которые пили антибиотики примерно за десять лет до того, как им диагностировали рак», — заявили исследователи.

Сообщается, что людям, у которых были обнаружены злокачественные новообразования, назначали антибиотики для лечения анаэробных инфекций.

Последние вызываются микроорганизмами, способными существовать и размножаться в среде, лишенной свободного кислорода.

В исследовании учитывались такие факторы риска развития рака, как курение, употребление алкоголя, избыточный вес.

«Результаты работы подчеркивают, что крайне важно разумно подходить к вопросу использования антибиотиков», — заключили специалисты.