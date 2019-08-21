Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названа смертельная опасность вейпов 

Lenta.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Даже однократное вдыхание пара электронных сигарет влияет на сердечно-сосудистую систему. Об этом предупредили ученые из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете, передает CNN.
Исследователи, в частности, увидели временные изменения кровотока в бедренной артерии после ингаляции подопытными жидкости для вейпов. При этом на МРТ фиксировались нарушения кровообращения даже при использовании жидкости без содержания никотина, и ученые не могли определить, какое химическое вещество повлияло на результат.
Последние новости
Споры Кадырова и дагестанцев об имаме Шамиле заинтересовали ФСБ Шойгу предупредил об угрозе с Запада Россию решили позвать на следующий саммит «Большой семерки»
Новости , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Можно ли заболеть ветрянкой второй раз
Икота может быть признаком рака3
Названы продукты продлевающие жизнь1
Аномальные роды заставляют медиков столбенеть
«Я боялась принимать душ, есть и выходить из дома»
Видео
04:48
Продукты, которые очищают кровь
ЗОЖ
01:40
Медики заявили об опасности обычного йода
Новости
02:49
Как с помощью газеты проверить здоровье почек
Народная медицина
03:47
Как предупредить появление радикулита
ЗОЖ
03:53
Врач рассказал, сколько меда можно есть в сутки
Народная медицина
03:02
Навигатор помог хирургам сделать операцию
Новости
03:14
Названы бесполезные популярные лекарства
Болезни и лекарства
09:56
К чему ведет запущенный гастрит
Болезни и лекарства ЗОЖ
02:43
Как связаны больные суставы и интим
ЗОЖ
04:38
Кому поможет новое российское лекарство
Болезни и лекарства Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение