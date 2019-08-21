Названа смертельная опасность вейпов

Даже однократное вдыхание пара электронных сигарет влияет на сердечно-сосудистую систему. Об этом предупредили ученые из Медицинской школы Перельмана в Пенсильванском университете, передает CNN.

Исследователи, в частности, увидели временные изменения кровотока в бедренной артерии после ингаляции подопытными жидкости для вейпов. При этом на МРТ фиксировались нарушения кровообращения даже при использовании жидкости без содержания никотина, и ученые не могли определить, какое химическое вещество повлияло на результат.