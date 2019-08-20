Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые открыли у человека новый орган 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
"Новичок" состоит из глиальных клеток с множеством длинных выступов. Вместе они образуют сетчатый орган, который чувствителен к болезненным механическим повреждениям. Ученые продемонстрировали на мышах, как работает новый орган, в частности, при его блокировке животные становились менее чувствительными — не реагировали на острые, холодные и горячие предметы. Это исследование показало, что чувствительность к боли проявляется не только в нервных окончаниях, но и в ранее неизвестном рецепторе. По мнению ученых, оно может стать ключом к новой терапии против хронической боли.
Это не первое открытие в анатомии человека за последние годы. Мощные микроскопы помогают разглядеть в организме структуры, о которых из-за их очень малых размеров и не подозревали. Так, в прошлом году американские врачи заметили в желчных протоках необычную структуру. Это была система полостей в соединительной ткани. Затем подобные структуры нашли в тканях желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, бронхов и артерий. Иными словами, там, где организм подвергается постоянному сжатию. А в Австралии в лимфатических узлах были выявлены тонкие плоские структуры, которые оказались частью иммунной системы. Главная функция нового органа — сформировать быстрый иммунный ответ, иначе человек может и умереть.
Российская Газета: последние новости
Мужчина умер через 16 дней после того, как узнал причину кашля В Минздраве предложиле проверять работников на алкоголь Ученые назвали диету, понижающую вероятность развития рака
Комментарии
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Врачи рассказали, чем вызваны боли в сердце
Подсчитано число нехватающих России врачей
Продукты, которые очищают кровь8
Чем питаться, чтобы вывести никотин из организма
Стоматология по ОМС: что не так11
Видео
04:48
Продукты, которые очищают кровь
ЗОЖ
01:40
Медики заявили об опасности обычного йода
Новости
02:49
Как с помощью газеты проверить здоровье почек
Народная медицина
03:53
Врач рассказал, сколько меда можно есть в сутки
Народная медицина
03:02
Навигатор помог хирургам сделать операцию
Новости
03:14
Названы бесполезные популярные лекарства
Болезни и лекарства
09:56
К чему ведет запущенный гастрит
Болезни и лекарства ЗОЖ
02:43
Как связаны больные суставы и интим
ЗОЖ
04:38
Кому поможет новое российское лекарство
Болезни и лекарства Новости
01:11
Можно ли штрафовать за перекуры на работе
Новости ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение