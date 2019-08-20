Ученые открыли у человека новый орган

"Новичок" состоит из глиальных клеток с множеством длинных выступов. Вместе они образуют сетчатый орган, который чувствителен к болезненным механическим повреждениям. Ученые продемонстрировали на мышах, как работает новый орган, в частности, при его блокировке животные становились менее чувствительными — не реагировали на острые, холодные и горячие предметы. Это исследование показало, что чувствительность к боли проявляется не только в нервных окончаниях, но и в ранее неизвестном рецепторе. По мнению ученых, оно может стать ключом к новой терапии против хронической боли.

Это не первое открытие в анатомии человека за последние годы. Мощные микроскопы помогают разглядеть в организме структуры, о которых из-за их очень малых размеров и не подозревали. Так, в прошлом году американские врачи заметили в желчных протоках необычную структуру. Это была система полостей в соединительной ткани. Затем подобные структуры нашли в тканях желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, бронхов и артерий. Иными словами, там, где организм подвергается постоянному сжатию. А в Австралии в лимфатических узлах были выявлены тонкие плоские структуры, которые оказались частью иммунной системы. Главная функция нового органа — сформировать быстрый иммунный ответ, иначе человек может и умереть.