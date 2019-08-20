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Подсчитано число нехватающих России врачей 

Lenta.ru + ещё 15 42 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медицинского персонала. Соответствующие данные глава ведомства привела на совещании правительства по первичному звену здравоохранения с участием президента Владимира Путина, трансляцию вел телеканал «Россия 24» в YouTube.
По ее словам, речь идет о медиках всех категорий, в том числе участковых врачах и узкопрофильных специалистах. Скворцова отметила, что ведомство прикладывает дополнительные меры, чтобы устранить дефицит медицинских кадров. «Для этого нам представляется очень важным изменить и усовершенствовать системные подходы к заработной плате у медицинских работников», — отметила министр.
В то же время, как добавила глава Минздрава, если с 2014 года число врачей увеличилось на четыре тысячи, то дефицит среднего медперсонала преодолеть существенно пока не удается.
6 августа стало известно, что в государственных клиниках девяти регионов России работают меньше 20 онкологов в каждом. В еще 22 регионах насчитывается менее 35 онкологов. Там, где меньше всего врачей этой категории, более 40 процентов онкозаболеваний выявляют на третьей и четвертой стадии, что снижает шансы пациентов на выздоровление.
Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих амбулаторную помощь, входит в число целей национальных проектов, указ о которых подписал президент России Владимир Путин в день своей инаугурации 7 мая 2018 года.
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Новости , Вероника Скворцова , Владимир Путин , Минздрав РФ
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