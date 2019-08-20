Навигатор помог хирургам сделать операцию

Видео рассказывает об операции, которую провели хирурги из Самары. Уникальность процедуры в том, что для её проведения использовали специальную навигационную систему. Медицинский навигатор создает 3D-модели внутренних органов, а это даёт возможность идеально просчитать действия хирургов. Навигатор упрощает работу врачей и позволяет проводить операции быстрее, поэтому под наркозом человек находится меньше и восстанавливается в более короткий срок.