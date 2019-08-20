Медики заявили об опасности обычного йода

Российские медики рекомендуют отказаться от использования обычного спиртового йода при обработке ран. Об этом врачи рассказали СМИ.

Эксперты отметили, что обычный йод может вызывать ожоги, так как пользоваться им можно не для обработки самих ран, а лишь для «неглубоких ссадин или кожи вокруг раны». В противном случае есть шанс повредить мягкие или слизистые ткани.

«Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы бетадин, повидон-йод, йодопирон», — объяснил хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев.