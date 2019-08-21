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В России умирают дети из-за нехватки лекарств 

Lenta.ru + ещё 5 30 минут назад
Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com
За месяц в России умерли восемь тяжелобольных детей из-за отсутствия необходимых зарубежных лекарств, которые не зарегистрированы на территории страны. Об этом сообщила директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лида Мониава в Facebook.
«За этот месяц умерли восемь детей из нашего списка, которые ждали этих лекарств. Родители будут продолжать нелегально покупать эти препараты, до октября дети не перетерпят, эти препараты невозможно отменять», — сказала Мониава.
Она добавила, что индивидуальная закупка лекарств — это временное решение проблемы. Препараты необходимо зарегистрировать в России, а также урегулировать процедуру сбора информации о пациентах, которым нужны эти лекарства.
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