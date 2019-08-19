Можно ли штрафовать за перекуры на работе

Смотрите видео и узнайте о новой инициативе Минздрава . Ведомство рекомендовало компаниям проверять сотрудников на предмет употребления спиртных напитков, а курильщиков, которые устраивают перекуры в рабочие часы, штрафовать. Специалисты говорят, что табак и алкоголь наносят максимальный ущерб здоровью и снижают производительность, а меры по запрету этих стимуляторов должны помочь снизить число случаев травм на производстве.