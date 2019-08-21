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Американка сделала 13 операций здоровому сыну 

Anews + ещё 3 5 часов назад
Фото: anews.com
Американка, проживающая в штате Техас, признала себя виновной в том, что водила сына к врачам без медицинской необходимости более 320 раз, сообщает издание The Sun.
15 августа в окружном суде Далласа прошло судебное заседание по делу 35-летней Кэйлин Боуэн-Райт.
anews.com
Мать обвинили в том, что с 2009 по 2016 год она 323 раза возила 10-летнего сына в больницу, где подвергала ненужным процедурам и осмотрам. Согласно материалам суда, за семь лет ребенку сделали 13 операций.
anews.com
В 2017 году социальные работники забрали сына у Кэйлин. Сотрудники больницы доложили в органы опеки, что, вопреки заверениям матери, у мальчика нет ни рака, ни симптомов других болезней.
В октябре суд огласит приговор Боуэн-Райт. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье «Непредумышленное причинение вреда здоровью ребенка».
anews.com
Отец мальчика Райан Кроуфорд теперь будет воспитывать сына в одиночку.
«Я рад, что Кэйлин решила признаться, она правильно поступила. Этой лжи должен был прийти конец», — заявил Райан журналистам и выразил надежду, что власти продолжат бороться с «медицинским насилием по отношению к детям».
anews.com
Предположительно, Кэйлин Боуэн-Райт страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена — расстройством, при котором родители, опекуны или близкие намеренно вызывают у ребенка болезненные состояния или даже выдумывают их, чтобы обратиться за медицинской помощью.
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