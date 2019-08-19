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Мужчина узнал причину своего кашля и через 16 дней умер 

Lenta.ru + ещё 1 29 минут назад
Фото: Lenta.ru
Непрекращающийся кашель британца Тревора Уокера (Trevor Walker) оказался смертельным раком кишечника. Об этом сообщает газета Daily Mirror.
56-летний Уокер, отец троих детей, на протяжении двух месяцев страдал от кашля. Семья решила, что мужчина подхватил инфекцию грудной клетки и посоветовала обратиться в больницу. Врачи провели диагностику и обнаружили у пациента рак кишечника.
«Оказалось, опухоль кишечника быстро распространялась и перешла на легкие. Эта новость выбила нас из колеи», — призналась его супруга Мэнди (Mandie), с которой он прожил вместе 32 года. Врачи заключили, что больному осталось жить около трех недель. Последние дни британец провел в больнице в окружении родных и близких.
Состояние Уокера стремительно ухудшалось, и через 16 дней, 1 марта прошлого года, мужчина умер. «Все происходило так молниеносно. Он очень истощал, от него оставались только кожа да кости», — добавила вдова.
Мэнди утверждает, что помимо слабости и кашля ее супруг не подавал видимых признаков смертельно опасного заболевания. «Он был здоровым и спортивным мужчиной. Он бросил курить более 30 лет назад. К тому же он практически не пил алкоголь и старался правильно питаться», — объяснила безутешная жена.
Мэнди рассказала историю болезни погибшего супруга, чтобы предупредить окружающих об опасности такого симптома рака, как длительный кашель.
Ранее сообщалось, что жительница Англии десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. Женщине диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга — прим. «Ленты.ру»), после чего она перенесла две операции, посетила 30 сеансов лучевой терапии и теперь проходит курс химиотерапии.
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Новости , Lenta.ru
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