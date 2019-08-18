Больных раком убеждают пить отбеливатель и лечиться содой. Как псевдоврачи убивают людей

ВИЧ, СПИД, аутизм, рак — все эти заболевания обещают вылечить многочисленные блогеры в сети. Они предлагают избавление от тяжелых недугов с помощью простых, недорогих, но «чудодейственных» средств, зарабатывая на отчаявшихся людях миллионы. Facebook, YouTube и другие интернет-гиганты объявили шарлатанам войну, однако они продолжают безнаказанно наживаться на людском горе. Кто они, что предлагают и почему их нелегко привлечь к ответственности — в материале «Ленты.ру».

Среднестатистический пользователь Facebook, YouTube или Instagram каждый день встречает несколько рекламных постов, посвященных «новейшим чудодейственным лекарствам», которые способны в короткие сроки излечить рак, помочь сбросить десятки лишних килограммов, справиться с аутизмом и даже с синдромом Дауна. Одни «лекари» уверяют, что болезнь можно победить, если употреблять в пищу сырые овощи и свежевыжатые соки, игнорируя назначения врачей и доказательную медицину. Другие советуют принимать в невероятных количествах пищевую соду, чтобы навсегда побороть аутизм.

Это кажется безумием, но существуют «врачи», советующие родителям давать своим детям диоксид хлора — промышленный отбеливатель — и тоже для борьбы с аутизмом. К медицинской дезинформации можно также отнести многочисленные группы по борьбе с массовой вакцинацией, деятельность которых приводит к вспышкам давно забытых заболеваний. Обычно пользователи социальных сетей пролистывают подобные посты, не обращая на них особого внимания. Но есть и те, кто подвержен дезинформации больше других, — люди, которые действительно борются со страшным недугом. Люди, чья вера в традиционные методы лечения уже иссякла. Они всеми силами пытаются сохранить надежду на выздоровление, и подобный контент не дает им опустить руки. Так «врачи» находят своего покупателя. Авторы альтернативных методов лечения могут похвастаться тысячами подписчиков и баснословными доходами: в некоторых случаях эти суммы достигают нескольких миллионов долларов в год.

Врачи без границ

Объем контента, содержащего медицинскую дезинформацию, в последние годы увеличивается в геометрической прогрессии. Помимо «врачей», продающих альтернативные методы лечения, существуют страницы пользователей, утверждающих, что они смогли преодолеть рак с помощью простых и незатейливых народных средств. Продажа подобных научно не доказанных способов может привести к отказу больных раком от традиционных медицинских методов лечения. Отчаявшиеся люди готовы отдать целителям последние сбережения. Недавнее расследование Wall Street Journal показало, что интернет-лекари способны отговорить больных раком от лечения, но ни к чему, кроме непомерных долгов и быстрого прогрессирования заболевания, это не приводит.

Американский «травник» Роберт Олдем Янг заработал миллионы на инъекциях пищевой соды против рака и инструкциях приготовления сока, которые реализовывал через Facebook и YouTube. Пока продавец пищевых добавок богател, его клиенты теряли драгоценное время, которое могли бы потратить на реальное лечение серьезных заболеваний. Он открыл в Калифорнии центр альтернативных методов лечения и обещал помочь обратившимся туда смертельно больным людям. Лечение в клинике Янга основывалось на теории о том, что причиной болезней является повышенная кислотность в организме, устранить которую может щелочная диета.

В эту клинику несколько лет назад обратился онкобольной Томас Доути. Янг не смог ему помочь, и очень скоро пациент скончался. Прокуратура обвинила Янга в том, что он вел практику, заведомо зная, что не сможет помочь своим клиентам.

Псевдоврача попытались привлечь к ответственности. Выяснилось, что лицензии на осуществление медицинской практики у него не было. Доути оказался не единственной жертвой лжедоктора: о претензиях заявила еще одна его пациентка с онкологией. Янг убедил ее отказаться от лечения в традиционной клинике, что привело к прогрессированию заболевания. В результате суд обязал Янга выплатить ей более 105 миллионов долларов (почти 7 миллиардов рублей).

Окружной прокурор Сан-Диего, где был осужден Янг, рассказала прессе, что благодаря продаже «чудо-лекарств» он зарабатывал до 5 миллионов долларов США в год, что по текущему курсу составляет примерно 330 миллионов рублей. «Это совершенно возмутительно! Это же одна десятая миллиарда!» — отреагировал Янг на свой приговор, назвав его мошенничеством.

Сейчас Янг на свободе. Несмотря на то что прокурор вынудила его заявить в зале суда, что он не является микробиологом, гематологом и каким-либо другим врачом, «целитель» продолжает зарабатывать деньги, продвигая свои способы лечения рака. К несчастью, он не единственный, кто делает состояние на человеческом горе.

Многие популярные видео рассказывают реальные истории борьбы с раком. В течении многих лет Мэри Лопес и Лиз Джонсон снимали видеопередачи об успешной борьбе Мэри против рака молочной железы с помощью чудесного зеленого сока.

«Этот сок всасывается в кровь через 15 минут. У меня не было сил, я носила подгузники, я умирала. Когда сок попал в мою кровь, клетки крови были счастливы, — говорила Мэри. — Я — убийца рака».

Тем не менее спустя два года Мэри скончалась: рак поразил ее кровь, печень и легкие. Несмотря на то что лечение не помогло, Лиз Джонсон не удалила прошлые видеозаписи, а опубликовала новое видео, в котором рассказала «всю правду» о лечении Мэри. Она утверждает, что получила множество писем благодарности за помощь в борьбе со страшной болезнью, и поэтому считает: ее способ все же работает. Просто… не всегда. Джонсон добавляет, что денег за это она не получает, разве что совсем немного.

Другой пользователь YouTube Крис Варк, на канал которого подписаны более 126 тысяч человек, не скрывает расценок на свою «чудесную» деятельность. За двухчасовую телефонную консультацию он берет 175 американских долларов. При этом Крис признается, что медицинского образования и тем более лицензии у него нет. Крис уверяет, что он победил рак прямой кишки третьей стадии, а химиотерапия — это не что иное, как яд. Он призывает есть «салат против рака» и кардинально менять диету. Несмотря на то что YouTube заявлял о борьбе с «чудо-лекарем», поиск выдает его видео «Три причины, почему я отказался от химиотерапии при раке (и, естественно, вылечил рак)» в первой десятке результатов.

«У меня есть почти десятилетний опыт работы: я исследую питание и натуральные методы лечения, — говорит он. — Я знаю многих людей, которые смогли вылечить себя».

Больной лейкемией Дэвид Лингл на канале Варка утверждает, что вылечился от болезни с помощью растительной диеты.

Война объявлена

Борьба с ложной информацией, которая может нанести вред пользователям, не ограничивается атакой на «медицинский» контент. В январе этого года YouTube объявил о планах взять под контроль видео о теориях заговора, согласно которым человек не летал на Луну, а Земля на самом деле плоская. Фальшивые видеозаписи и посты есть во всех социальных сетях и набирают невероятные объемы просмотров, однако последствия веры в чудеса, когда дело касается борьбы с неизлечимыми болезнями, угрожают сотням тысяч людей по всему миру. В лучшем случае они просто окажутся неэффективны, в худшем — приведут к смерти.

В марте Facebook объявил, что «введение в заблуждение с помощью медицинского контента особенно вредно для сообщества», и пообещал минимизировать количество подобных публикаций. К «вредным» публикациям Facebook относит в том числе посты, призывающие к отказу от вакцинации. YouTube также уверяет, что «принял ряд мер для решения этой проблемы, включая распространение более авторитетного контента». В частности, YouTube отключил монетизацию на видео, продвигающих отказ от вакцин.

«Наши системы несовершенны, но мы видим прогресс в этом направлении, — заявил представитель YouTube. — Общие результаты по запросу «лечение рака» включают видео из авторитетных источников, и они расположены, как правило, в самом начале».

К борьбе с дезинформацией подключился и популярный сервис Pinterest (300 миллионов активных пользователей по всему миру). Ресурс сделал невозможным поиск по хештегам слова «вакцина», так как практически все результаты поиска вели к контенту, призывающему отказаться от вакцинации. Instagram тоже ввел ограничения поиска по антивакционным хештегам, но дальше платформа в своей борьбе не продвинулась.

John Bazemore / AP

Крупные платформы предприняли такие шаги после критики в их адрес за распространение вводящего в заблуждение контента. В 2018 году Facebook обвинили в том, что в новостной ленте пользователей «чудо-лекарства» от рака появляются намного чаще, чем информация из официальных источников, таких как благотворительные организации по борьбе и исследованию рака. YouTube, в свою очередь, упрекают в рекламе отбеливателя как лекарства от аутизма.

«Люди собираются вместе в Facebook, чтобы поговорить, поддержать друг друга и обсудить питание и здоровье. Чтобы помочь им получить точную медицинскую информацию и поддержку, необходимо минимизировать сенсационный или вводящий в заблуждение медицинский контент», — опубликовал заявление менеджер Facebook Трэвис Йех.

И действительно, в Facebook существуют сообщества, объединяющие сотни родителей, которые практикуют лечение детей опасным раствором. Особенной популярностью у них пользуются новомодные средства «Чудодейственный минеральный раствор» и «Чудодейственная минеральная добавка», известные под аббревиатурой MMS (Master Mineral Solution), которые можно купить в интернете за 20-30 долларов. Спектр их «лечения» широк — от простуды до ВИЧ и рака, уверяют продавцы. Однако на поверку оказывается, что MMS — это дистиллированная вода с 28 процентами хлорида натрия. Раствор продается в комплекте с активатором — это обычная лимонная кислота. Вступая в реакцию, соль превращается в диоксид хлора — дезинфектор, который используется как отбеливатель.

Скриншот: g2sacraments.org

«Чудодейственное лекарство» активно распространяет по сети «Церковь здоровья и исцеления Второго исхода» (основана сайентологом Джимом Хамблом), утверждающая, что аутизм и прочие болезни можно «вычистить». В 2015 году корреспондент «Би-би-си» внедрился в сообщество любителей MMS и разоблачил методы, с помощью которых действуют дистрибьюторы. С тех пор прошло четыре года, однако веществом по-прежнему продолжают поить детей в Северной и Южной Америке, Европе и Азии, где «церковь» ведет активную деятельность.

Не помогают и рекомендации Минздрава США, который с 2010 года предупреждает об опасных для жизни побочных эффектах от применения «чудо-состава». 12 августа ведомство вновь напомнило гражданам о том, что употребление препарата вызывает тошноту, диарею и сильное обезвоживание организма, а регулярное применение может привести к отказу печени.

Увещевания чиновников и политика соцсетей пока слабо помогают противостоять распространению опасных препаратов в сети. Поэтому за дело взялись матери, которым невыносима мысль о том, что безответственные и легковерные взрослые дают детям с аутизмом разрекламированные шарлатанами растворы. Они решили действовать изнутри: матери внедряются в Facebook-сообщества, объединяющие поклонников MMS, под видом отчаявшихся родителей, которые хотят вылечить ребенка от аутизма. Получив подробные инструкции о том, как «правильно» поить детей отбеливателем, они отправляют скриншоты переписки в местные подразделения по защите детей. С 2016 года две такие энтузиастки сообщили властям более чем о сотне семей, где дети подвергаются опасности.

Медицинский геноцид

Руководство социальных сетей разрабатывает новые методы борьбы с распространением ложной медицинской информации и экстремистской идеологии, а те, кто зарабатывает на этом деньги, придумывают новые способы обойти правила. К примеру, Facebook выявляет и удаляет посты, посвященные идее господства белой расы, если в них используется определенная терминология — например, «белый националист». В итоге, авторы постов просто не используют подобные термины и продолжают распространять свои идеи. Ничто не мешает «чудо-лекарям» поступать подобным образом.

Разумеется, они не оставили заявления представителей соцсетей без внимания. В июне сайт Майка Адамса Natural News, призывающий лечить болезни природными методами, столкнулся с проблемой: Facebook приостановил работу страницы сообщества за нарушение политики компании в отношении спама.

Адамс сравнил действия соцсети с геноцидом и призвал президента США Дональда Трампа использовать вооруженные силы для борьбы с крупными компаниями. Благодаря противодействию соцсетей «врачи» получили возможность привлекать новых покупателей. Их главный аргумент таков: если правительство, действующее в интересах фармацевтических компаний, решило противодействовать их работе, значит, «чудесные лекарства» точно работают.

Кадр: bestofclip.net

Привлечь дезинформаторов к ответственности непросто. Два профессора Калифорнийского университета — Дорит Рубенштейн Рейсс и Джон Л. Дэймонд — пытались выяснить, можно ли наказать людей, призывающих сомалийскую общину в Миннесоте отказаться от вакцинации. Оказалось, что сложность заключается в том, что подобное преследование противоречит свободе слова. По мере того как юристы пытаются найти выход из этой правовой ситуации, продавцы чудодейственных лекарств адаптируют свой бизнес к изменившейся действительности.

Одни продолжают работать без изменений — как, например, Керри Ривера, утверждающий, что главную причину аутизма (паразитов) можно устранить с помощью «чудесной минеральной добавки». Он продолжает рекламировать свою книгу и «лекарства» в Facebook. Другие приспосабливаются и обращают методы соцсетей против них самих. Ларри Кук, создательница целой сети страниц, раскрывающих «всю правду о вакцинах», начала продвигать свои продукты еще активнее: теперь она позиционирует себя как честный просветитель, которого сильные мира сего хотят заставить молчать.