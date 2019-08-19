Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Толстый живот спас женщину от смерти 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Жительница Новой Зеландии выжила в аварии благодаря толстому животу. Ее историей поделилось издание The Sun.
30-летняя Моника Мэттьюс (Monique Matthews) набрала 12 килограммов после третьей беременности и очень переживала из-за этого. 5 октября 2018 года она ехала на концерт с друзьями на заднем сиденье, когда в их автомобиль врезался микроавтобус.
Новозеландка потеряла сознание, а когда очнулась, спасатели вытаскивали ее из машины. В больнице доктора заявили Мэттьюс, что она выжила только благодаря лишнему весу. Пристегнутый ремень безопасности разрезал женщине живот, сломал ребра и разбил грудину, но жир все же смягчил удар.
Мэттьюс провела в больнице месяц, за это время ей сделали четыре операции. Докторам пришлось наложить 40 швов на ее живот.
Женщина призналась, что теперь по-настоящему любит свое тело.
«Оно выносило трех прекрасных детей и спасло мне жизнь»,
— отметила она.
В мае 2018 года сообщалось об американском учителе, толстый живот которого спас его от обвинений в домогательствах. Ученица заявила, что он якобы прижался лобком к ее ягодицам, когда она писала на доске, однако адвокат парировал, что из-за огромного живота мужчина мог бы прижаться лишь к спине девушки. Присяжные оправдали учителя.
Последние новости
Российских школьников захотели лишить смартфонов Определены крупнейшие должники России В США рассекретили доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Комментарии3
Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне стали чаще болеть гастритом
Чем опасно отравление водой
Заболевания, которые ставят врачей в тупик1
Сколько стоят органы человека10
Как помочь себе при приступе стенокардии1
Видео
02:49
Как с помощью газеты проверить здоровье почек
Народная медицина
03:53
Врач рассказал, сколько меда можно есть в сутки
Народная медицина
02:43
Как связаны больные суставы и интим
ЗОЖ
02:25
Зачем дышать над картошкой при простуде
Народная медицина
06:58
Когда начинается старость
ЗОЖ
01:51
Как тело сигнализирует о разрушении печени
Болезни и лекарства
01:07
Почему нельзя наращивать ресницы перед МРТ
ЗОЖ Наука
03:40
Как похудеть на 50 кг за один день
Наука ЗОЖ
00:34
Что будет, если пить по бокалу вина в день
ЗОЖ
05:23
Опасных тропических клопов завезли в Россию
Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение