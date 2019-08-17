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Медики назвали главные признаки диабета 

Вечерняя Москва + ещё 2 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Британские специалисты перечислили признаки, которые могут сигнализировать о развитии диабета.
Насторожить человека должна частая тошнота или рвота на фоне сниженного артериального давления. Тревожными симптомами также являются сухость во рту, частое мочеиспускание и постоянная жажда.
Обратиться к врачу рекомендуется и в случае внезапной значительной потери веса, повышенной утомляемости, развития грибковых инфекций.
Диабет опасен тем, что вследствие недостаточной выработки инсулина организмом возрастает уровень сахара в крови, что чревато инсультом или инфарктом, сообщает MedicalXpress.
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