Медики назвали главные признаки диабета

Британские специалисты перечислили признаки, которые могут сигнализировать о развитии диабета.

Насторожить человека должна частая тошнота или рвота на фоне сниженного артериального давления. Тревожными симптомами также являются сухость во рту, частое мочеиспускание и постоянная жажда.

Обратиться к врачу рекомендуется и в случае внезапной значительной потери веса, повышенной утомляемости, развития грибковых инфекций.

Диабет опасен тем, что вследствие недостаточной выработки инсулина организмом возрастает уровень сахара в крови, что чревато инсультом или инфарктом, сообщает MedicalXpress.