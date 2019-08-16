Врачи сожгли девушке ноги, удаляя аппендикс

Уральские медики сожгли 16-летней девочке ноги во время операции по удалению аппендицита. Следователи проверят обстоятельства, во время которых это произошло. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.

По данным следствия, заявление в правоохранительные органы подала мать подростка. Женщина рассказала, что ее дочь положили на операцию по удалению аппендикса 8 августа. Домой девочку привезли с ожогами ног.

Как сообщили источники агентства в медицинских кругах, теперь девушке может потребоваться еще одна операция. Только по пересадке кожи. Она также нуждается в обезболивающих препаратах и антибиотикотерапии.

Девушка получила травмы из-за перегрева специальной пластины-электрода, которую кладут под ноги пациенту, чтобы не допустить повреждения кровеносных сосудов.