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Врачи сожгли девушке ноги, удаляя аппендикс 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Уральские медики сожгли 16-летней девочке ноги во время операции по удалению аппендицита. Следователи проверят обстоятельства, во время которых это произошло. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета.
По данным следствия, заявление в правоохранительные органы подала мать подростка. Женщина рассказала, что ее дочь положили на операцию по удалению аппендикса 8 августа. Домой девочку привезли с ожогами ног.
Как сообщили источники агентства в медицинских кругах, теперь девушке может потребоваться еще одна операция. Только по пересадке кожи. Она также нуждается в обезболивающих препаратах и антибиотикотерапии.
Девушка получила травмы из-за перегрева специальной пластины-электрода, которую кладут под ноги пациенту, чтобы не допустить повреждения кровеносных сосудов.
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