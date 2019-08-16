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Названо вызывающее рак «ночное состояние» 

Medical Note 1 час назад
Фото: Medical Note
Ученые из Гетеборгского университета (Швеция) выяснили, что страдающие от тяжелого апноэ во сне женщины больше подвержены риску заболеть раком, чем не имеющие такой проблемы со здоровьем, пишет Medicalxpress.
Исследователи проанализировали данные о 20 тысячах людей с обструктивным апноэ во сне. При этом у 2% из них определили онкологию.
Специалисты учитывали пол, возраст людей, их рацион, склонность к вредным привычкам, индекс массы тела и прочие факторы высокого риска развития рака.
"Корректировка данных продемонстрировала связь между прерывистой гипоксией ночью и онкологией у женщин. Так, у представительниц слабого пола с выраженным апноэ во сне риск заболеть раком был в два-три раза выше, чем у остальных. У мужчин связь между апноэ и раком была гораздо слабее«, ​ — объяснили ученые.
По словам профессора Людгер Гроте, причина влияния апноэ на появление рака у женщин пока неизвестна.
«Но это большое открытие, которое поможет улучшить диагностику смертельно опасных заболеваний», — отметил исследователь.
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