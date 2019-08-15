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Пациентка получит 56 миллионов долларов за врачебную ошибку 

Yellmed 43 минуты назад
Фото: Yellmed
Случай нельзя назвать экстраординарным: подобные операции делаются часто, поэтому врачи не сомневались в благоприятном исходе. После хирургического вмешательства медики обнадежили пациентку, сказав, что отныне никаких проблем со спиной у нее не будет. Однако уже спустя сутки у женщины отказали ноги и руки. Об этом сообщает medpulse.ru.
Позже стало известно, что во время врачебных манипуляций осколок кости попал в оболочку позвоночника. В результате произошло сдавливание части нервных волокон. Случившееся обернулась для Патрисии инвалидностью. Теперь она передвигается в инвалидной коляске и не может обслуживать себя.
Хирурги отказывались признавать ошибку и настаивали на своей версии. По их словам, женщина пережила спинальный инсульт. Это редко встречающееся послеоперационное осложнение.
Судья, который рассматривал дело, присудил пациентке и ее семье компенсацию в размере 56 миллионов долларов. Сумма включает средства, потраченные на лечение, компенсацию зарплаты, потерянной мужем пострадавшей, а также деньги, которые еще уйдут на уход за Патрисией.
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