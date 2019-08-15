Ученые установили связь между давлением и здоровьем мозга

Интенсивная терапия повышенного систолического (верхнего) давления крови в пожилом возрасте может являться профилактикой здоровья белого вещества головного мозга. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине, США.

В исследовании приняли участие 449 человек старше 50 лет (средний возраст 67,3 года). Их систолическое давление было от 130 до 180 миллиметров ртутного столба. Им была назначена терапия по снижению давления до 120 миллиметров и ниже или до 140. Оба показателя считаются допустимыми, однако поддержание давления ниже 120 требует более интенсивного вмешательства.

Участникам также провели МРТ мозга в начале эксперимента, а также спустя 3,4 года. Объем повреждений белого вещества всех участников увеличился, а мозг стал меньше.

Однако, те испытуемые, кто получал более интенсивную терапию, получили меньше повреждений белого вещества — 0,92 кубических сантиметра, тогда как те, кто получал обычную терапию, показали увеличение повреждений в 1,45 кубических сантиметра. Также уменьшение общего объема головного мозга среди тех, кто проходил интенсивную терапию, оказалось на 3,7 кубического сантиметра ниже.

Ученые сделали вывод, что интенсивная терапия по поддержанию систолического давления ниже 120 миллиметров ртутного столба может благоприятно сказаться на здоровье мозга. Вследствие этого уменьшается риск развития нейродегенеративных заболеваний, пишет N+1.

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