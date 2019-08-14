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Девушка сварила яйца по инструкции из интернета и поплатилась зрением 

Lenta.ru + ещё 8 46 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жительница английского города Реддитч, графство Вустершир, сварила яйца в микроволновке и попала в больницу с тяжелыми ожогами. Об этом сообщает The Sun.
6 августа 22-летняя Бетани Россер (Bethany Rosser) решила приготовить на завтрак вареные яйца. Прочитав в интернете «быстрый и безопасный способ», она положила яйца в пересоленную воду и оставила их в микроволновой печи на шесть минут.
«Согласно инструкции на сайте, яйца нужно варить в микроволновке от шести до восьми минут. Я решила перестраховаться и вынула их через шесть минут», — рассказывает британка.
Когда Россер достала яйца, чтобы проверить готовность, одно из них взорвалось и обожгло правую сторону лица девушки. «В микроволновке они оставались целыми», — уточнила пострадавшая.
Девушка немедленно вызвала скорую помощь, после чего поместила поврежденную кожу лица под холодную воду. Британка утверждает, что после произошедшего зрение на ее правом глазу ухудшилось. «Сейчас мой глаз уже слегка открывается, но вижу я все как в тумане», — объяснила она. Врачи пока не уточняют, смогут ли они полностью восстановить ее зрение.
В 2017 году специалисты по акустике из США доказали, что разогретые в микроволновке яйца, которые уже были сварены вкрутую, могут взорваться, вызвав тяжелые ожоги у человека. То же самое может произойти и с сырыми яйцами.
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