Названо помогающее сохранить мозг растение

Ученые выяснили, что куркума помогает сохранить здоровье мозга. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессора Хидетоши Эндо.

По его словам, в результате многолетних исследований специалистам удалось обнаружить, что у индийских долгожителей старческая деменция встречается значительно реже, чем у их ровесников из других стран. Например, несмотря на зафиксированный рекорд по продолжительности жизни, в Японии очень распространены проблемы с мозгом у пожилых людей.

Пользу куркумы отметили японские и американские ученые в ходе лабораторных испытаний. Как оказалось, данное растение обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что благоприятно сказывается на сосудах головного мозга.

Специалисты выяснили, что регулярное (не менее двух раз в неделю) употребление куркумина улучшает память и внимание, снижает количество амилоидных бляшек в головном мозге, которые в дальнейшем могут привести к болезни Альцгеймера.

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