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Названо помогающее сохранить мозг растение 

Газета.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Ученые выяснили, что куркума помогает сохранить здоровье мозга. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя японского Национального центра гериатрии и геронтологии профессора Хидетоши Эндо.
По его словам, в результате многолетних исследований специалистам удалось обнаружить, что у индийских долгожителей старческая деменция встречается значительно реже, чем у их ровесников из других стран. Например, несмотря на зафиксированный рекорд по продолжительности жизни, в Японии очень распространены проблемы с мозгом у пожилых людей.
Пользу куркумы отметили японские и американские ученые в ходе лабораторных испытаний. Как оказалось, данное растение обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что благоприятно сказывается на сосудах головного мозга.
Специалисты выяснили, что регулярное (не менее двух раз в неделю) употребление куркумина улучшает память и внимание, снижает количество амилоидных бляшек в головном мозге, которые в дальнейшем могут привести к болезни Альцгеймера.
Ранее сообщалось, что ожирение провоцирует развитие рака.
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